Президент Кубы заявил о поддержке со стороны других стран на фоне давления США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что страна получает слова поддержки из-за рубежа на фоне давления со стороны США. Пресс-конференция политика транслировалась на странице его администрации в YouTube.

Диас-Канель рассказал, что Кубе высказали слова поддержки официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также российские представители в ООН, МИД Китая, МИД Мексики, правительство Венесуэлы, европейские депутаты и различные ассоциации.

«Я могу заверить вас с полным чувством ответственности, что Куба не одинока», — сказал кубинский лидер.

По его словам, с Кубой готовы сотрудничать и поделились «способами, механизмами и намерениями о том, как мы можем это сделать».

Президент Кубы также заявил, что страна актуализировала планы по реагированию на возможную агрессию. В них были внесены уточнения с учетом опыта последних международных конфликтов.

30 января власти республики ввели чрезвычайное положение, объясняя это «экстраординарной угрозой» со стороны Соединенных Штатов.

Ранее МИД заявил, что Россия обеспокоена ростом эскалацией агрессивной риторики в отношении Кубы.