На шахте в Ростовской области произошел взрыв

В Ростовской области четыре человека пострадали при взрыве на шахте «Садкинская»
Четыре человека пострадали в результате взрыва на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

«На шахте «Садкинская» ООО «Шахтоуправление «Садкинское» в Белокалитвинском районе произошел локальный несчастный случай. В подготовительном забое в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов. В результате происшествия пострадали четыре сотрудника шахты», — рассказали чиновники.

Пострадавшим оказались первую помощь и эвакуировали на поверхность. Три работника шахты проходят стационарное лечение, одного из шахтеров выписали домой.

Шахта продолжает работу в штатном режиме. Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего, добавили в правительстве Ростовской области.

Осенью три работника на горнодобывающем предприятии АО «Многовершинное» в Хабаровском крае после детонации взрывчатых веществ в штольне получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Красноярском крае шахтера засыпало горной породой во время бурения.
 
