В Британии российских спортсменов обвинили в нарушении нейтральности перед ОИ

BBC обвинила Гуменника и Коростелева в нарушении нейтральности перед ОИ

Четыре российских спортсмена, допущенные до Олимпийских игр 2026 года в Италии, могли нарушить принципы нейтральности. Об этом пишет британская корпорация BBC

В статье под вопрос поставлены действия фигуриста Петра Гуменника, лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева, а также конькобежки Ксении Коржовой. В качестве примеров упомянуты лайки в социальных сетях под постами, которые, по мнению авторов, поддерживают СВО, подготовка Непряевой к сезону в Крыму и сотрудничество Гуменника с продюсером Ильей Авербухом.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее олимпийский чемпион пожелал удачи Коростелеву на Играх-2026.