Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA 500

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, одержав победу над представительницей Филиппин Александрой Эалой.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Александрова подала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных.

В полуфинале Александрова сыграет с победительницей встречи Людмила Самсонова (Россия, 5) - Хейли Баптист (США). Призовой фонд турнира превышает 1,2 млн долларов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российскую теннисистку дисквалифицировали за договорные матчи.