Трамп предрек скорое урегулирование конфликта на Украине

Трамп: США почти добились урегулирования конфликта на Украине
Nathan Howard/Reuters

США очень близки к тому. чтобы добиться окончания конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Трансляцию вела сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

«Но мы очень напряженно работаем над тем, чтобы положить конец всей этой войне. Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого», — подчеркнул глава Белого дома.

Во время мероприятия Трамп также рассказал, для чего он избирался на второй срок. По словам американского президента, победа на выборах ему нужна была для его эго. «Иначе эго терзало бы меня до конца жизни», — подчеркнул глава Белого дома. Он также раскритиковал работу своего предшественника Джо Байдена и его когнитивные способности.

Национальный молитвенный завтрак — ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля в Вашингтоне конгрессом США и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation.

Ранее стало известно, почему Трамп поддержал Путина в споре об «энергетическом перемирии».
 
