СМИ обвинили Трампа в выходе за рамки изоляции России Западом

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Американкий президент Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным нарушил изоляцию России со стороны западных стран. Об этом пишет бельгийская газета L' Echo.

Согласно оценке газеты, Путин является «тонким стратегом», который скрывает свои эмоции, мало общается и не имеет сотового телефона, а Трамп активно пишет в твиттере и нападает на своих противников.

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«Что касается Путина, он остался в выигрыше от саммита, на котором он был в силовой позиции в то время, как президент США вышел за рамки изоляции», — отмечается в материале.

Ранее американский актер Арнольд Шварценеггер назвал Трампа «маленьким фанатом» Путина.