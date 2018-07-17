Трамп рассказал о «хороших выводах» по итогам встречи с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/655/11853655/upload-RTX6BMRE-pic905-895x505-11002.jpg">

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что во время диалога с российским коллегой Владимиром Путиным они пришли к «хорошим выводам».

«Я думаю, что к концу встречи мы пришли ко многим очень хорошим выводам», — сказал Трамп.

Реклама

Также он заявил, что он обсудил с Путиным «очень многое», включая распространение ядерного оружия, войны, мир, экономику, Сирию и Украину.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки.

Ранее Трамп заявлял, что его встреча с Путиным имеет большое значение для всего мира. Он отметил, что предпочтет рискнуть своей политической репутацией, чем миром.