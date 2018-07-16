Путин и Трамп разговаривали с глазу на глаз более двух часов

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Президента России и США Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов говорили с глазу на глаз в ходе саммита в Хельсинки, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Изначально встреча лидеров тет-а-тет планировалась на полтора часа.

Встреча началась позже запланированного. Самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии на полчаса позже, чем планировалось.

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После встречи тет-а-тет состоится второй раунд — встреча в расширенном составе. Сообщалось, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в присутствии советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и государственного секретаря США Майка Помпео.

16 июля в Хельсинки стартуют переговоры президентов России и США. Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.