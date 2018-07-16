Vox: Россия выиграла первый раунд встречи с Трампом до ее начала
Россия, возможно, уже выиграла первый этап исторического саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным — даже до того, как два лидера пожали друг другу руки, отмечает онлайн-издание Vox.
Примерно за четыре часа до того, как должна была начаться встреча в Хельсинки, Трамп написал в твиттере, что «наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости со стороны Соединенных Штатов, а сейчас еще и охоте на ведьм», имея ввиду расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой во время американских президентских выборов 2016 года.
Vox пишет, что суть послания Трампа была ясна: США виноваты в плохих отношениях между Вашингтоном и Москвой, а не Кремль. За 40 минут до встречи Трампа и Путина министерство иностранных дел России ответило на твит Трампа двумя словами: «мы согласны», добавляет издание.
Это может стать «огромной пропагандистской победой» для России, которая потратила десятилетия, обвиняя США в экономических и политических проблемах Москвы, констатирует СМИ.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подмигнул президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки.
We agree https://t.co/7l087Qwmj3— MFA Russia ���� (@mfa_russia) 16 июля 2018 г.