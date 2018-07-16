Vox: Россия выиграла первый раунд встречи с Трампом до ее начала

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Россия, возможно, уже выиграла первый этап исторического саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным — даже до того, как два лидера пожали друг другу руки, отмечает онлайн-издание Vox.

Примерно за четыре часа до того, как должна была начаться встреча в Хельсинки, Трамп написал в твиттере, что «наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости со стороны Соединенных Штатов, а сейчас еще и охоте на ведьм», имея ввиду расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой во время американских президентских выборов 2016 года.

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Vox пишет, что суть послания Трампа была ясна: США виноваты в плохих отношениях между Вашингтоном и Москвой, а не Кремль. За 40 минут до встречи Трампа и Путина министерство иностранных дел России ответило на твит Трампа двумя словами: «мы согласны», добавляет издание.

Это может стать «огромной пропагандистской победой» для России, которая потратила десятилетия, обвиняя США в экономических и политических проблемах Москвы, констатирует СМИ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подмигнул президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки.