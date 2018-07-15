Трамп прибыл в отель, чтобы отдохнуть перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп прибыл в отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, расположенный на окраине Хельсинки, где проведет отдых перед тем, как встретиться для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Сообщается, что американский лидер проведет ночь в финской государственной резиденции Vierastalo, которая расположена на территории самого отеля. Сам район, где находится отель, является фешенебельным районом города, он стоит на мысе, выдающемся в Балтийское море.

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Отмечается, что глава государства прибыл в отель с кортежем, в который вошло около 30 автомобилей. В небе над гостиницей были замечены два вертолета.

У въезда в охраняемую зону Трампа встретили несколько десятков местных жителей, у некоторых их которых в руках были флаги США.