Немецкая журналистка Катрин Шпёрр призвала Германию прекратить представлять Россию страной с низким уровнем морали. Об этом она написала в статье для Die Welt, посвященной Чемпионату мира по футболу — 2018.

Шпёрр обратила внимание на то, что в последнее время в западных СМИ выходит много публикаций о политических и экономических проблемах российской стороны, в которых якобы виноват глава государства Владимир Путин. Журналистка заметила противоречивость поведения россиян, которые отдали большинство голосов за «диктатора», вместо того чтобы «идти на баррикады».

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По словам Шпёрр, ее позабавил материал одного из коллег, который утверждает, что благодаря футболу жители России снова научились смеяться.

«Мы вернулись к старой и плохой немецкой привычке представлять Россию морально неполноценной страной. В последнее время она даже считалась нацией, недостойной проведения ЧМ по футболу. Какое высокомерие», — написала Шпёрр.

Она подчеркнула, что предоставление права проведения чемпионата мира по соображения политической морали приведет к тому, что в будущем ФИФА с трудом сможет выбрать подходящее для спортивного мероприятия место. В конце статьи Шпёрр заявила, что «в прекрасной Москве» испытывает «абсолютно аполитичную радость» в преддверии финала.

Ранее глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Хасан аль-Тавади поделился мнением о мировом первенстве в России.