Трамп рассказал о своем отношении к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын очень умный и веселый человек. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, Ким Чен Ын является великой личностью и хорошим переговорщиком.

Он также подчеркнул, что хорошо поладил с лидером КНДР.

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Трамп отметил, что за последние девять месяцев в Северной Корее не было ядерных испытаний.

Ранее Трамп выразил уверенность, что северокорейские власти исполнят сделку по денуклеаризации, однако указал на возможное негативное влияние со стороны Китая.