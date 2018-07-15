СМИ узнали о встрече Тимошенко и Коломойского в Польше

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вместе с украинским олигархом Игорем Коломойский заметили вместе в одном из отелей в Польше. Об этом сообщает «Обозреватель».

По данным издания, Тимошенко и Коломойский оказались в одном отеле «не случайно».

Как отмечается, скорей всего Тимошенко и Коломойский провели совместную встречу в данном отеле.

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При этом сколько продолжалась встреча кандидата в президенты Украины с олигархом неизвестно.

Игорь Коломойский контролирует крупнейшую на Украине медиагруппу «1+1 медиа», в которую также входит популярный украинский телеканал «1+1».

В июле Тимошенко объявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году.