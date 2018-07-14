Букингемский дворец опроверг опоздание Трампа на чаепитие с королевой

Букингемский дворец опроверг информацию СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья опоздали на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II, передает РИА «Новости».

«Все прошло по ранее составленному графику», — заявила представитель Букингемского дворца, комментируя новости об опоздании Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что королева Британии прождала чету Трампов более десяти минут. После небольшого диалога, Трамп вместе с Елизаветой II наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии.