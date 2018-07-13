Трамп опроверг сообщения о плохом отношении к Мэй

Президент США Дональд Трамп в интервью таблоиду The Sun опроверг сообщения, что он считает британского премьера Терезу Мэй «школьной учительницей».

Ранее британская газета The Telegraph сообщала, что Трамп отменил встречу с Мэй из-за ее учительского тона. Речь шла о личной встрече с Мэй во время саммита G7. Источники издания сообщали, что он считает ее «школьной учительницей» и выразил сомнение, что кто-либо может находиться с ней в хороших отношениях.

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«Это фейковые новости. Я думаю, что она приятный человек», — сказал Трамп, когда его попросили прокомментировать информацию о его неприязненном отношении к Мэй.

Также Трамп заявил, что очень хорошо поладил с британским премьером. По его мнению, недостоверные сообщения о его плохом отношении к Мэй распространило издание The Washington Post, которое, как он считает, лоббирует интересы американской компании Amazon.