Трамп прибыл в Великобританию

Президент США Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Великобританию, сообщает Reuters.

По имеющейся информации, президентский самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед. Трамп планирует провести в Великобритании четыре дня, после чего направится в Хельсинки для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

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Отмечается, что нынешний визит Трампа в Великобританию стал для него первым в должности американского президента. Ранее он описал страну как «горячую точку», охваченную политическим кризисом из-за намерения британцев покинуть Европейский союз.

Также сообщается, что позднее Трамп направится в дворец Бленхейм, особняк XVIII века, где родился и вырос бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II примет в Виндзорском замке американского президента в ходе его визита в Великобританию.