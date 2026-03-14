Врач посоветовала решить одну проблему ради осанки, дыхания и качества сна

Врач Каратаева: проблемы с прикусом могут ухудшить сон, дыхание и осанку

Сутулость, храп по ночам и ощущение, что сон не дает ожидаемого отдыха, иногда могут иметь общую причину, рассказала главный врач стоматологии «Все Свои» Виктория Каратаева. На что нужно обратить внимание и как избавиться от проблем со здоровьем, эксперт объяснила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, многие даже не догадываются, что за всеми перечисленными проблемами стоит неправильный прикус. Например, от того, как смыкаются зубы, зависит положение нижней челюсти и головы. При нарушениях прикуса нижняя челюсть смещается, а вместе с этим меняется баланс мышц шеи, плеч и спины.

«Когда челюсть уходит из правильного положения, тело стремится это компенсировать, и возникает проблема с осанкой», — прокомментировала Каратаева.

Врач объяснила, что прикус бывает разным. При дистальном нижняя челюсть смещается назад, при мезиальном — выдвинута вперед, при открытом передние зубы не смыкаются, при глубоком верхние резцы сильно перекрывают нижние, и наконец, при перекрестном и ассиметричном одна сторона смыкается, другая нет.

«Когда прикус нарушен, нижняя челюсть смещается, а вместе с ней меняется работа мышц шеи, плеч и спины. Возникает мышечный дисбаланс, который пациент может сначала и не связывать со стоматологией», — отметила главный врач стоматологии.

Влияет неправильное строение челюстей и на дыхание, продолжила Каратаева. При сужении верхней челюсти и свода неба дыхательные пути могут становиться уже, а для языка остается меньше места. Как следствие, формируется ротовое дыхание, которое повышает риск храпа и эпизодов апноэ с остановкой дыхания на несколько секунд.

«Недостаток кислорода ночью часто влечет за собой жалобы на раздражительность, сонливость, ощущение, что не выспался», — пояснила стоматолог.

При ротовом дыхании ночью полость рта пересыхает, зубы не омываются слюной, из-за чего растет риск кариеса и воспаления слизистой. Например, исправление прикуса помогает расширить дыхательные пути, улучшить качество сна и одновременно снизить риски для зубов и слизистой, сказала врач.

Также, по наблюдениям Каратаевой, в последнее время многие пациенты приходят к неврологу с жалобами на головную боль и мигрень, и не всегда причина оказывается неврологической.

«Зачастую эти симптомы связаны с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, патологией прикуса и гипертонусом мышц шейного и грудного отдела позвоночника», — уточнила она.

Чтобы восстановить правильное смыкание челюстей, врач посоветовала начать с очной консультации ортодонта. На приеме специалист собирает жалобы и анамнез, оценивает прикус, назначает диагностику и подбирает тактику под конкретного человека. В перечень исследований, по словам Каратаевой, могут входить рентген, КТ и МРТ.

Способ коррекции зависит от возраста и клинической картины. Детям, как уточнила врач, чаще предлагают пластинки и аппараты для расширения челюстей, взрослым — брекет-системы или элайнеры (каппы). В ряде случаев подключают гнатолога, который занимается лечением дисфункции суставов челюсти. Иногда нужны консультации смежных специалистов — остеопата или невролога, чтобы параллельно снять уже симптоматику и одновременно устранить ее причину.

