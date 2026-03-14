Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«А как в войну?»: Лукашенко отчитал министра и пригрозил отправить его в штурмовики

Евгений Биятов/РИА Новости

Министр сельского хозяйства Белоруссии Юрий Горлов может оказаться в штурмовом отряде, если не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят. Об этом в шутку предупредил президент республики Александр Лукашенко.

Президент назвал тему содержания телят «больной». По его словам, в военное время никто не должен отдыхать, пока другие работают. Лукашенко отметил, что Горлов пойдет впереди штурмовиком, если не построит профилакторий для телят.

«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — заключил президент.

Министр ответил, что выполнит задачу и построит профилакторий, а после — готов отправиться в штурмовики. Лукашенко в ответ предложил ему пока ограничиться качественным строительством.

Во время инспекции предприятий племенного животноводства президент снова поднял вопрос содержания скота и назвал эту тему проблемной. На одном из предприятий ему подарили корову, которая вынашивает теленка. Лукашенко поблагодарил сельхозпредприятие за подарок и пообещал, что у него корова будет содержаться в полном порядке.

Юрий Горлов был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия в марте 2025 года. Ранее он работал зоотехником, начальником управления животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, а также руководил управлением по племенному делу Министерства сельского хозяйства и продовольствия. С 2023 года по 4 марта 2025 года он занимал должность помощника президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко продемонстрировал свое мастерство в рубке дров.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!