«А как в войну?»: Лукашенко отчитал министра и пригрозил отправить его в штурмовики

Министр сельского хозяйства Белоруссии Юрий Горлов может оказаться в штурмовом отряде, если не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят. Об этом в шутку предупредил президент республики Александр Лукашенко.

Президент назвал тему содержания телят «больной». По его словам, в военное время никто не должен отдыхать, пока другие работают. Лукашенко отметил, что Горлов пойдет впереди штурмовиком, если не построит профилакторий для телят.

«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — заключил президент.

Министр ответил, что выполнит задачу и построит профилакторий, а после — готов отправиться в штурмовики. Лукашенко в ответ предложил ему пока ограничиться качественным строительством.

Во время инспекции предприятий племенного животноводства президент снова поднял вопрос содержания скота и назвал эту тему проблемной. На одном из предприятий ему подарили корову, которая вынашивает теленка. Лукашенко поблагодарил сельхозпредприятие за подарок и пообещал, что у него корова будет содержаться в полном порядке.

Юрий Горлов был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия в марте 2025 года. Ранее он работал зоотехником, начальником управления животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, а также руководил управлением по племенному делу Министерства сельского хозяйства и продовольствия. С 2023 года по 4 марта 2025 года он занимал должность помощника президента Белоруссии.

