СМИ рассказали о положении Европы после снятия санкций США с российской нефти

Смягчение санкций США против России и ее энергетики — поворотный момент для Запада, который фактически загнал Европу в ловушку. Об этом пишет издание The European Conservative (TEC).

В материале отмечается, что впервые с начала конфликта на Украине Белый дом признал роль российской нефти для баланса мировой энергетической системы. По мнению автора, результатом решения Вашингтона стало расшатанное единство Запада и безвыходное положение Европы.

Это связано с разницей в подходах США и Евросоюза. Автор статьи подчеркивает, что для Вашингтона санкции являются политическим инструментом, а европейцы видят в рестрикциях политическое обязательство.

«Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики», — заключил он.

9 марта цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Это связано с тем, что Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, по которому поставляется около 20% мировой нефти, и угрожает ударами проходящим по нему судам.

12 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры к 12 марта. Сообщалось, что лицензия для них будет действовать до 11 апреля.

Ранее Дмитриев заявил о признании США зависимости мирового рынка от российской нефти.

 
