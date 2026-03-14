В России за ночь сбили более 80 дронов над десятью регионами и двумя морями

Минобороны: за ночь над регионами РФ и морями сбили 87 БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атаки отражали в период с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта. По данным министерства, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа в нескольких регионах страны.

Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 16. Еще восемь беспилотников уничтожили над территорией Республики Крым, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской областью и пять — над Ростовской областью.

Кроме того, три БПЛА ликвидировали над Самарской областью, два — над Курской областью, по одному беспилотнику — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Еще 31 беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря, а шесть — над акваторией Черного моря.

Этой ночью в Краснодарском крае после атаки БПЛА на Афипском НПЗ начался пожар. По данным оперштаба Кубани, загорелись технические установки.

Ранее стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников.

 
ОМС для курильщиков, инсульт в 40 лет и «умный» кофе: новости о здоровье за неделю
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!