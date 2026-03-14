СМИ сообщили о разрушении здания крупнейшего штаба КСИР в Тегеране

Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Здание крупнейшего в Тегеране штаба Корпуса сил исламской революции (КСИР) практически полностью разрушено в результате удара израильских и американских сил. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Крупнейший штаб КСИР в Тегеране был разрушен в результате авиаудара США и Израиля», — говорится в сообщении.

До этого газета The New York Times писала о том, что баллистические ракеты были запущены с территории Бахрейна в направлении Ирана. Отмечалось, что неизвестно, кто выступил инициатором запуска — США или Бахрейн. При этом как минимум одна ракета была запущена с американской системы залпового огня M142 HIMARS.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил о мощном ударе американских войск по острову Харк.

 
