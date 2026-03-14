Врач рассказала, у каких людей чаще возникает сонный паралич

Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Сонный паралич чаще возникает у людей с хроническим недосыпом и любителей длительного (более 20-30 минут) дневного сна. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.

«При сонном параличе человек открывает глаза, но не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Вдобавок возникает ощущение, будто кто-то сидит на груди или стоит в углу комнаты. Это состояние пугает, но, с точки зрения медицины, оно не опасно для жизни», – пояснила невролог.

По словам врача, сонный паралич объясняется нарушениями фаз сна. В структуре ночного отдыха существует REM-фаза или период быстрого сна. Именно в этот момент человек видит самые яркие сновидения, а мозг работает почти так же интенсивно, как днем.

«Природа позаботилась, чтобы мы не «бегали» за своими сновидениями: во время REM-сна включается специальный «блокиратор» и мышцы тела временно парализуются. Это называется мышечной атонией», – уточнила эксперт.

Сонный паралич же происходит из-за сбоя синхронизации. При пробуждении сознания «блокиратор» по инерции еще работает, из-за чего тело не реагирует на команды мозга о начале движения.

«Возникает паника, и мозг, не понимая, что происходит, дорисовывает угрозу, – отсюда чувство присутствия и галлюцинации. Чаще всего сонный паралич встречается у людей, которые хронически не высыпаются», – объяснила врач.

Эксперт добавила, что сбитый режим сна тоже может сыграть негативную роль. В группу риска по сонному параличу также входят люди с посменной работой, те, кто совершает частые перелеты, а также те, у кого есть привычка спать днем (более 20-30 минут). Эти факторы образа жизни нарушают архитектуру сна, делая переходы между фазами рваными и хаотичными.

Ранее было впервые найдено лекарство от остановок дыхания во сне.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!