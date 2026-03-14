Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр РФ: в субботу в столице ожидается до +14°C
Владимир Песня/РИА Новости

В субботу в столице ожидается до +14°C и небольшая облачность. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в Москве будет +12... +14°C. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -2°C. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В Подмосковье в субботу днем воздух прогреется до +9... +14°C. Ночью может похолодать до -2°C.

В Московском регионе до 09:00 часов 15 марта будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.

Накануне ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в Москве апрельское тепло сохранится в выходные и на следующей неделе.

До этого синоптик агентства «Метеоновости» рассказала, что в выходные погода Москва побьет очередной температурный рекорд. Согласно прогнозу, климатическая норма будет превышена на 8 градусов, а центр антициклона сначала расположится над севером Казахстана, оставив Москву в периферии, но к концу следующей недели он уже распространит свое влияние на всю территорию до Балтики.

Ранее юрист раскрыла, когда россиянам начнут отключать отопление.

 
