Юрист объяснил, что нужно успеть до начала весеннего призыва

Весенний призыв 2026 года стартует 1 апреля. И тем, у кого есть право на отсрочку, лучше не ждать. О том, что нужно успеть сделать до этой даты, «Газете.Ru» рассказал юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

Эксперт предупредил, что чаще всего проблемы возникают у студентов, которые уверены, что учеба автоматически защищает от призыва. На практике этого недостаточно. Отсрочка по обучению действительно предусмотрена законом, но у нее есть важные ограничения. В общем правиле она предоставляется один раз, а при переводе или восстановлении право обычно сохраняется только если общий срок обучения не увеличивается или увеличивается не более чем на один год. Поэтому тем, кто отчислялся, переводился или поступал заново, стоит заранее проверить свои документы и статус, а не исходить из того, что «я же учусь, значит, все в порядке».

Печников посоветовал до 1 апреля собрать все бумаги, которые подтверждают право на отсрочку. Для учебы это справка из колледжа, вуза или другой образовательной организации об очной форме обучения. Для семейных оснований — свидетельства о рождении детей, документы об опеке, браке и беременности жены, если речь идет именно об этой категории. Если основание связано со здоровьем, нужно заранее поднять медицинские документы, выписки, результаты исследований и убедиться, что все заключения оформлены корректно. Это особенно важно тем, кому ранее уже устанавливали временную негодность.

«Еще один шаг до начала призыва — проверить документы воинского учета и все старые решения об отсрочке. Если право на нее уже предоставляли раньше, важно понять, действует ли оно сейчас и нет ли разрыва между фактической ситуацией и тем, что есть в материалах военкомата. Кроме того, закон обязывает сообщать в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, а также о выезде с места жительства на длительный срок», — прокомментировал эксперт.

Для сотрудников аккредитованных IT-компаний действует особый порядок, а сведения на отсрочку компания подает заранее, не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва, продолжил юрист. Для весенней кампании 2026 года этот срок уже пришелся на 10 февраля. Если работодатель не успел направить данные, рассчитывать, что вопрос удастся решить в последний момент, рискованно.

При этом игнорировать повестки нельзя. Сейчас их направляют и в письменной, и в электронной форме. Если повестку разместили в реестре, она считается врученной по истечении семи дней, а дата явки по такой повестке не может быть позже 30 дней с даты размещения. Со дня размещения повестки в реестре для гражданина действует запрет на выезд из России, а при неявке без уважительной причины могут последовать и другие временные ограничения. Телефонный звонок повестку не заменяет, но все официальные способы вручения лучше отслеживать заранее, порекомендовал Печников.

