В российском аэропорту ввели дополнительные ограничения

Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Росавиации уточнили, что в соответствии с действующим NOTAM (извещение летному составу), авиагавань принимает и выпускает регулярные рейсы в период с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

В публикации отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

В ночь на 14 марта Росавиация также сообщила о введении дополнительных временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.