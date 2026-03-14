Атаковано посольство США в Ираке

Al Hadath: беспилотник атаковал посольство США в Багдаде
Беспилотник атаковал посольство США в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что местные силы безопасности полностью перекрыли «зеленую зону» в центре столицы, где расположено большинство правительственных учреждений Ирака и посольства многих стран, включая американское.

Накануне Центральное командование США (CENTCOM) сообщало, что американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость».

Также сообщалось, что в ночь на 12 марта Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум танкерам у берегов Ирака. Суда стали целями, так как «могли быть связаны с США».

Эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
