Израиль запланировал сильно расширить наземную операцию в Ливане

Израиль планирует сильно расширить наземную операцию в Ливане и разрушить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, Израиль планирует сделать в Ливане то же, что сделал в секторе Газа, а именно — уничтожить здания, которые по утверждению Тель-Авива, «Хезболла» использует для хранения оружия и совершения нападений.

Издание отмечает, что операция такого масштаба может привести к продолжительной по времени израильской оккупации южного Ливана. Американская администрация поддержала план Израиля, однако там настаивают на том, чтобы ущерб Ливану был минимален, а Тель-Авив в конечном счете провел с Бейрутом прямые переговоры о послевоенном соглашении.

В Израиле, в свою очередь, ответили, что будут консультироваться с Белым Домом в каждом конкретном случае.

Накануне сообщалось, что израильские военные ликвидировали двух командиров ракетного подразделения «Хезболлы» на территории Ливана.

12 марта Израиль нанес удары по 10 объектам «Хезболлы» в южной части Бейрута. Среди них — штаб-квартира разведки, штаб-квартира подразделения «Радван» и другие командные пункты.

Ранее в США заявили, что «Железный купол» Израиля за сутки перехватил только половину ракет «Хезболлы».

 
