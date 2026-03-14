В Telegram начали распространять вирусы под видом «приложений» с камерами

МВД: мошенники в Telegram маскируют вирусы под приложения с дорожными камерами

Мошенники начали распространять вирусы через Telegram, маскируя их под бесплатные приложения для просмотра дорожных камер и радаров ДПС. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники размещают в тематических Telegram-группах файл с расширением .apk. После его открытия на смартфон автоматически устанавливается приложение, которое дает мошенникам удаленный доступ к устройству.

Получив такой доступ, аферисты могут входить в банковские приложения владельца смартфона, оформлять кредиты и списывать деньги со счетов.

Как уточнили в МВД, подобные вирусы часто маскируют под бесплатные сервисы для просмотра дорожных камер, радаров ДПС и других «полезных» приложений. К зараженному файлу нередко добавляют интригующие сообщения, из-за которых получатель, не подозревая об опасности, открывает файл.

До этого в МВД раскрыли новую мошенническую схему для получения кода из СМС, открывающего доступ к учетной записи. Для проведения своих афер злоумышленники используют фальшивые судебные повестки.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников со сканами документов.