В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

Депутат Нилов: социальные пенсии проиндексируют на 6,8% уже с апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля увеличат на 6,8%. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

По его словам, повышение связано с ростом прожиточного минимума по сравнению с прошлым годом. Нилов пояснил, что соответствующий коэффициент индексации уже заложен, а в 2026 году прожиточный минимум вырос на 6,8% относительно предыдущего года.

Депутат также напомнил, что часть других социальных выплат была проиндексирована 1 февраля на уровень инфляции. Кроме того, с 1 января страховые пенсии повысили на показатель выше прогнозной инфляции.

Нилов добавил, что военные пенсии планируют проиндексировать 1 октября. По его словам, размер повышения будет зависеть от индексации денежного довольствия военнослужащих.

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию из-за отсутствия необходимого стажа — минимум 15 лет — и 30 пенсионных баллов. Такие выплаты также предоставляются по инвалидности, по случаю потери кормильца и сиротам.

Ранее россиян призвали заранее готовить самый важный для выхода на пенсию документ.