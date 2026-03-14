США разрешили сделки с нефтью из Венесуэлы

Минфин США разрешил сделки с венесуэльской компанией для поставок нефти
Министерство финансов США разрешило ряд сделок с участием государственной компании Венесуэлы PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Об этом говорится в тексте лицензии.

В документе указано, что разрешаются все операции, запрещенные регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы. Это сделки с участием правительства Боливарианской Республики, компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) или любых структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей 50% и более.

Документ предоставляет возможность компаниям из США осуществлять любые типовые коммерческие действия с венесуэльской нефтью: от закупки и хранения до транспортировки и переработки при условии, что эти операции нужны для дальнейшего ввоза продукции на американскую территорию.

При этом в тексте лицензии подчеркивается, что она не распространяется на любые сделки с участием лиц из России, Ирана, Северной Кореи или Кубы, а также зарегистрированных по законам этих стран.

3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты намерены снижать цены на нефть за счет использования венесуэльских ресурсов Венесуэлы.

В конце января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направит доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счет и будет контролировать их расход. О продаже американцами первой партии венесуэльской нефти на сумму $500 млн стало известно 15 января.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США и Венесуэла обладают 68% мировых запасов нефти

 
ОМС для курильщиков, инсульт в 40 лет и «умный» кофе: новости о здоровье за неделю
