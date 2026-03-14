Названы болезни, которые в России не лечат бесплатно

Глава ВСС Уфимцев: ВИЧ, СПИД, туберкулез и ЗППП не входят в лечение по ОМС
Максим Блинов/РИА Новости

Некоторые заболевания не входят в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью РИА Новости.

По его словам, лечение заболеваний, передающихся половым путем, болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, а также расстройств поведения и ряда других состояний не включено в программу ОМС.

Уфимцев пояснил, что список заболеваний и состояний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, определяется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи и ежегодно корректируется.

Он также отметил, что система ОМС выступает социальным гарантом минимально необходимого объема медицинской помощи и строится на принципах солидарности и приоритета жизненно важной помощи.

По словам главы ВСС, медицинская помощь, выходящая за рамки медицинской необходимости или установленных стандартов, относится к личной ответственности гражданина и может оплачиваться через платные услуги или добровольное медицинское страхование.

При этом медицинскую помощь при таких заболеваниях в ряде случаев можно получить бесплатно, однако она финансируется не из средств ОМС, а за счет федерального и региональных бюджетов в рамках государственной системы здравоохранения.

Ранее Евгений Уфимцев разъяснил, какие стоматологические услуги включены в программу ОМС.

 
