В МИД России оценили возможность примирения российского и украинского народов

Мирошник: примирение народов РФ и Украины непременно состоится, и довольно скоро

Примирение народов России и Украины после урегулирования конфликта обязательно произойдет, это случится сравнительно быстро. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, в первую очередь необходимо довести специальную военную операцию (СВО) до победы. Дипломат отметил, что человек — адаптивное существо, поэтому непримиримых вещей в данном контексте нет.

«Будет преодолено. При том, что будут расставлены правильные акценты: что является правдой, что является ложью, что является преступлением, что является подвигом», — сказал Мирошник.

При таких условиях процесс примирения двух народов займет не такой большой в исторической перспективе промежуток времени, добавил посол.

В ноябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в примирении российского и украинского народов. При этом она предположила, что на примирение уйдут десятилетия.

