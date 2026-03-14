В МИД России оценили возможность примирения российского и украинского народов

Примирение народов России и Украины после урегулирования конфликта обязательно произойдет, это случится сравнительно быстро. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, в первую очередь необходимо довести специальную военную операцию (СВО) до победы. Дипломат отметил, что человек — адаптивное существо, поэтому непримиримых вещей в данном контексте нет.

«Будет преодолено. При том, что будут расставлены правильные акценты: что является правдой, что является ложью, что является преступлением, что является подвигом», — сказал Мирошник.

При таких условиях процесс примирения двух народов займет не такой большой в исторической перспективе промежуток времени, добавил посол.

В ноябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в примирении российского и украинского народов. При этом она предположила, что на примирение уйдут десятилетия.

Ранее Зеленский призвал выслать живущих на Западе россиян и их близких.

 
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
