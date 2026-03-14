Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, речь идет о неопознанном снаряде, который был запущен в направлении Японского моря, также известного как Восточное море.

Информация о дальности полета и высоте снаряда пока не приводится.

Позднее береговая охрана Японии сообщила, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету, которая уже упала.

До этого сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи. Она заявила, что такие маневры нельзя считать оборонительными, поскольку они несут явную угрозу для КНДР.

По ее словам, в учениях Freedom Shield участвовали около 18 тыс. южнокорейских военнослужащих, а сами маневры проходили на земле и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Ким Ё Чжон также подчеркнула, что учения США и Республики Корея с каждым годом становятся все более опасными из-за внедрения новых технологий и ядерных компонентов.

Ранее Ким Чен Ын с дочкой постреляли из «лучшего» пистолета.