Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

«Рёнхап»: КНДР провела запуск в сторону Японского моря
kcnawatch. co/Global Look Press

КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, речь идет о неопознанном снаряде, который был запущен в направлении Японского моря, также известного как Восточное море.

Информация о дальности полета и высоте снаряда пока не приводится.

Позднее береговая охрана Японии сообщила, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету, которая уже упала.

До этого сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи. Она заявила, что такие маневры нельзя считать оборонительными, поскольку они несут явную угрозу для КНДР.

По ее словам, в учениях Freedom Shield участвовали около 18 тыс. южнокорейских военнослужащих, а сами маневры проходили на земле и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Ким Ё Чжон также подчеркнула, что учения США и Республики Корея с каждым годом становятся все более опасными из-за внедрения новых технологий и ядерных компонентов.

Ранее Ким Чен Ын с дочкой постреляли из «лучшего» пистолета.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!