Источник: встреча Трампа и Порошенко продлилась 20 минут

Американский президент Дональд Трамп встретился с украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его словам, лидеры обсудили двусторонние отношения, в том числе и сотрудничество в сфере обороны, а также «Северный поток--2». По имеющимся данным, встреча проходила без прессы и длилась 20 минут.

Ранее Трамп заявил, что не считает президента России Владимира Путина врагом. По его словам, они «конкуренты». Трамп отметил, что ему бы хотелось, чтобы Путин стал другом.