В МИД России рассказали об ответе на высылку из Греции российских дипломатов

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на информацию СМИ о высылке из Греции двух российских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в греческой газете «Катимерини», действия Афин являются ответом на незаконное вмешательство российских дипломатов во внутренние дела страны.

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«По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ», — заявили в МИД России.

Ранее высокопоставленные дипломатические источники в Греции сообщили о высылке из страны двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности», еще двум запретили въезд на греческую территорию.