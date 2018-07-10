Посольство России удивилось высказываниям британских СМИ о деле Скрипаля

Посольство России в Великобритании выразило удивление в связи с публикацией The Times о деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте в британском городе Солсбери. Об этом сообщается в твиттере дипломатического представительства.

В публикации газеты, в частности, говорится, что Россия не хочет сотрудничать с Британией даже по «самым основным» вопросам расследования.

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«В реальном мире Россия официально предлагала сотрудничество начиная с марта. Удивлены, что Times вообще беспокоится об этом — они знали, кого обвинять с самого начала, не были нужны доказательства или законный процесс», — говорится в сообщении посольства.

Ранее главный врач Великобритании Салли Дэвис призвала жителей Солсбери и Эймсбери не трогать посторонние предметы.