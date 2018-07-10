Генсек НАТО: Македонию пригласят вступить в альянс на предстоящем саммите в Брюсселе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры Североатлантического альянса на предстоящем 11-12 июля саммите в Брюсселе пригласят Македонию вступить в НАТО, передает РИА «Новости».

«Союзники на саммите объявят о приглашении Македонии в альянс», — сообщил он в преддверии встречи.

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Ранее Столтенберг заявлял, что как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, ее могут официально пригласить вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония. По его словам, процесс вступления страны в альянс займет примерно год-полтора.

В Кремле также отреагировали на информацию о вступлении Македонии в НАТО.