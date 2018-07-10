NYT: Трамп посоветовал Путину не обращать внимания на глупцов в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назвал тех представителей своей администрации, которые выступали против его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, «глупыми». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, такие слова Трамп сказал в марте этого года по время телефонного разговора с Путиным, в котором он поздравил российского коллегу с победой на выборах.

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«Это глупые люди; вы не должны их слушать», — заявил Трамп.

Ранее Трамп рассказал, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь».