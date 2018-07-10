В Госдуме отреагировали на обвинения России в гибели британки от «Новичка»

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов дал комментарий после того, как глава британского минобороны Гэвин Уильямсон заявил о причастности России к отравлению британки в Эймсбери. Об этом сообщает RT.

По словам Морозова, прошлые обвинения, который Соединенное Королевство выдвинуло против российской стороны, не имели подтверждения где-либо, кроме информационного поля.

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«Налицо была политизация процесса. Сейчас уже не очень верится в заявления британской стороны. Такие серьезные обвинения требуют тщательного расследования с участием российских следователей», — сказал Морозов.

Он заметил, что от британской стороны хотелось бы видеть более ответственный подход. Кроме того, подобные обвинения наносят вред отношениям между странами и снижают уровень доверия. Морозов заметил, что опять будет нагнетаться истерия в СМИ.

«Все это косвенным образом связывается с предстоящим российско-американским саммитом и проведением чемпионата мира по футболу. Россию просто в очередной раз пытаются скомпрометировать», — заявил Морозов.

Ранее в МИД России назвали обвинения в гибели британки от «Новичка» «старой доброй мантрой».