Лукашенко: связь Белоруссии, России и Украины всегда будет выше политических амбиций
Белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на празднике «Купалье» заявил, что связь народов Белоруссии, России и Украины всегда будет выше, чем политические амбиции. Об этом сообщает «БелТА».
Президент напомнил, что в прошлом люди встречали ночь на Ивана Купалу на берегу Днепра, который соединяет земли трех стран.
Реклама
«Связь наших народов, основанная на общей вековой истории, обычаях и традициях, всегда будет выше любых политических интересов и амбиций», — заявил Лукашенко.