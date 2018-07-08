Трамп назвал расследование по «российскому делу» нелепым
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американцы потеряли доверие к спецпрокурору Роберту Мюллеру и его расследованию о «вмешательстве России» в президентские выборы в Соединенных Штатах.
«Общественность понимает, что не было никакого сговора с Россией», — написал Трамп.
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Он также назвал расследования «сговора с Россией» нелепым.
Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал условие для встречи Трампа с Мюллером.
По его словам, Трамп даст показания Мюллеру, если тот докажет, что президент США совершил преступление.