Трамп назвал расследование по «российскому делу» нелепым

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американцы потеряли доверие к спецпрокурору Роберту Мюллеру и его расследованию о «вмешательстве России» в президентские выборы в Соединенных Штатах.

«Общественность понимает, что не было никакого сговора с Россией», — написал Трамп.

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Он также назвал расследования «сговора с Россией» нелепым.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал условие для встречи Трампа с Мюллером.

По его словам, Трамп даст показания Мюллеру, если тот докажет, что президент США совершил преступление.