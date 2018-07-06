Путин обсудил вопросы безопасности перед встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с американским президентом Дональдом Трампом обсудил с постоянными членами российского Совета Безопасности вопросы стратегической стабильности страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что президент в ходе совещания обсудил с Совбезом ряд вопросов по предстоящему саммиту в Хельсинки, внутренние проблемы страны, а также проходящий в России Чемпионат мира по футболу.

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«В ходе совещания затрагивались темы стратегической стабильности и безопасности в контексте продолжающейся подготовки российско-американского саммита, запланированного на 16 июля», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что на совещании не обошли вниманием предстоящий матч сборной России по футболу против национальной команды Хорватии, отметив, что участники встречи «единодушно пожелали успеха российским футболистам».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин изменил состав участников Совбеза России.