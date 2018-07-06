Россия заявила о готовности обсуждать с Японией безвизовые поездки

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов заявил о готовности России к обсуждению с Японией краткосрочных поездок, для которых будет необязательно получение визы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Иванова, российская сторона предлагает различные варианты. В настоящее время в соглашении между странами оговорен облегченный вариант получения виз. Замглавы МИД России отметил, что одним из обсуждаемых вариантов является вариант безвизового группового туризма.

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«Пока мы ждем реакции наших японских коллег, в принципе, мы готовы работать и над безвизовым соглашением о краткосрочных поездках», — сказал Иванов.

Ранее в департаменте консульской службы министерства иностранных дел Украины объявили о планах по открытию более 50 новых визовых центров.