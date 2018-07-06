Лавров и Могерини обсудили Украину и Сирию

В Вене 6 июня состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини, во время которой они обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что встреча прошла на полях министерского заседания с участием Ирана по обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы.

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По информации российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы политики обсудили иранскую ядерную программу, а также ситуацию на Балканах, Украине и в Сирии.

«В фокусе внимания … были перспективы сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановка в странах Западных Балкан, в Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.

Лавров также подчеркнул, что ЕС следует более принципиально подходить к оценке действий Латвии и Украины в вопросе языка и образования.

Ранее сообщалось, что украинский депутат принял Федерику Могерини за двух разных людей.