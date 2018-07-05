Песков: Ким Чен Ын пока не определился с визитом в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын пока не определился по приглашению посетить Россию, передает РИА «Новости».

«Пока нет, пока окончательного подтверждения нет. Вы знаете, что было приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию, пока еще страна КНДР не определилась. Как только будет ясность, мы об этом объявим», — сказал Песков.

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При этом он отметил, что уровень представительства на Дальневосточном экономическом форуме будет «весьма высоким и весьма представительным».

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил, что северокорейского лидера Ким Чен Ына ждут в России с визитом. По словам Путина, можно было бы встретиться с Ким Чен Ыном во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который состоится в сентябре.