В Кремле отреагировали на информацию об изменении места встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию об изменении места встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Финляндии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, во время переговоров о месте встречи двух лидеров финский город Вантаа никогда фигурировал.

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«Скажем так, о месте будет своевременно сообщено. Ни о каком изменении места тоже говорить не приходится, потому что оно, собственно, и не планировалось в Ванте проводить», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что медицинские сотрудники Белого дома прилетели в Хельсинки для того, чтобы проверить госпитали и больницы.