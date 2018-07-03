Конгрессмены США пообещали помочь исключению Косачева из санкционного списка

Американские конгрессмены на встрече в Совете Федерации пообещали урегулировать при поддержке посла США в России Джона Хантсмана вопрос с американскими санкциями, введенными в отношении председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в верхней палате.

«На встрече был поднят вопрос санкций в отношении Косачева, поскольку при его позиции в палате это затрудняет межпарламентское сотрудничество. Американцы заявили, что готовы при поддержке Хантсмана способствовать урегулированию этого вопроса», — сказал он.

Ранее Косачев рассказал, что среди американских конгрессменов, находящихся с визитом в России, один парламентарий находится в ответном санкционном списке, но Россия пошла на исключение ради возможности парламентского диалога.