Лавров и Помпео обсудили Сирию и Корейский полуостров

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марком Помпео подготовку к российско-американскому саммиту в Хельсинки, ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, передает РИА «Новости».

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к предстоящему 16 июля российско-американскому саммиту в Хельсинки, перспективы дальнейшего выстраивания двусторонних отношений, в том числе в сфере стратегической стабильности, а также некоторые актуальные вопросы мировой повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров встретился с делегацией конгрессменов США в здании российского Министерства иностранных дел.