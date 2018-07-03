Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на обвинения в харассменте в отношении женщины-репортера, сообщает издание CBC.

В материале отмечается, что инцидент произошел на мероприятии 18 лет назад до политической карьеры канадского премьера.

Трюдо заявил, что он не помнит никаких «негативных взаимодействий» в тот день. Отмечается, что этот случай мог иметь место в 2000 году, когда 28-летний Трюдо, работавший учителем, посетил благотворительный музыкальный фестиваль в Крестоне, США. Спустя несколько дней после события в местной газете Creston Valley Advance появилась статья с обвинениями Трюдо в том, что он «щупал» репортера, который освещал происходящее событие, и обращался с ней «ненадлежащим образом». Имя женщины не называется.

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«Я хорошо помню тот день в Крестоне. У меня был хороший день, я вообще не помню никаких негативных взаимодействий в тот день», — сказал Трюдо журналистам.

Трюдо впервые попросили прокомментировать обвинения в харассменте после того, как он занял пост премьер-министра Канады.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили торговые вопросы по телефону.