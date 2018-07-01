Советник Трампа рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал его «не таким уж плохим». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Сингапуре Ким Чен Ын попросил Болтона сделать совместное фото.

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Как отмечается, северокорейский лидер заявил, что таким образом хочет доказать своим сторонникам, что Болтон «не такой уж плохой парень».

Ранее Болтон заявил, что администрация Дональда Трампа не строит иллюзий по поводу политики КНДР.

Он также добавил, что большую часть ядерной программы КНДР можно ликвидировать в течение года.